مصطفى شعبان يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان مصطفى شعبان، على تهنئة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
ونشر شعبان، صورة له عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "كل عام واخواتي وأصدقائي بخير.. خليك في البيت".
يُذكر أن مصطفى شعبان، خرج بشكل رسمي من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، والمسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل.
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