منتج "لما كنا صغيرين" يطرح أفيشات جديدة لأبطال العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
طرحت شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي ملصقات دعائية جديدة خاصة بمسلسل "لما كنّا صغيرين" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ويظهر كل من الفنان محمود حميدة، الفنان خالد النبوي، الفنانة ريهام حجاج بشكل منفرد على البوسترات الجديدة.
تدور الأحداث في إطار تشويقي، إذ يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.
"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، المسلسل من إنتاج شركة "آرت ميكرز "أحمد عبدالعاطي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.
كما انتهت شركة "آرت ميكرز " للمنتج أحمد عبدالعاطي من تصوير أكثر من ٦٠ ٪ من مشاهد المسلسل، ويتم استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني 2020 لعرضه علي قنوات الحياة وdmc والتلفزيون المصري .
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