خالد كمال يكشف لـ"الخليج 365" أسباب خروج "القاهرة كابول" من السباق الرمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يشارك الفنان خالد كمال، في مسلسل"القاهرة كابول"، الذي خرج مؤخرا من السباق الرمضاني المقبل.

وقال خالد كمال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "خروج المسلسل من خريطة رمضان، جاء بسبب وجود مراحل سفر كتير بره مصر في أكثر من دولة، وللأسف مفيش بديل للتصوير عن السفر ده، فاضطرت الجهة المنتجة لتأجيله لحين عودة الاستقرار بالبلاد".

وتابع:" الجهة المنتجة للمسلسل كانت حريصة منذ بداية تصويره، التكتم على الشخصيات المتعلقة بهذا العمل تحديدا، واجسد من خلاله دور أحد الأشخاص المنتمين لإحدى الجماعات الإسلامية".

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وأضاف: "صورت مشاهد لي بالمسلسل أمام الفنان خالد الصاوي.. وتصويري للدور بدأ فجأة لأني كنت لسه مخلص تصوير مسلسل بخط الايد".

وعن تجربته بمسلسل "بخط الايد"، الذي تم عرضه مؤخرا على الشاشة، أوضح: "هذه التجربة كانت مهمة جدا لي لأني بحب المسلسلات الاجتماعية، خصوصاً في وجود نجم كبير زي أحمد رزق ومخرجة كبيرة بحجم شيرين عادل".

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، خالد كمال وحنان مطاوع، شيرين، أحمد رزق، ومن إخراج حسام علي.