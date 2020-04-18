تراند اليوم : فنانة مصرية ترد على السخرية من عائلتها اليهودية

ردت الممثلة المصرية "بسمة" على أحد متابعيها الذي يسخر من جذورها اليهودية، في تعليقه على عدة صور لها في مرحلة الطفولة.

ونشرت بسمة الصور عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، وتظهر فيها مع بعض الأشخاص أمام الكاميرا، أثناء تسجيل عمل ياباني عن الحضارة المصرية.

وعلق أحد المتابعين ساخرًا من جذورها اليهودية، متسائلاً: "هما دول أهلك اليهود؟"، لترد عليه كاتبة: "هما صناع أفلام تسجيلية من اليابان، ولو كانوا أهلي اليهود هكون فخورة جدا على فكرة".

وبسمة مولودة لأب مصري يعمل بالصحافة، وأم مصرية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، أما جدها لأمها فهو السياسي يوسف درويش، مؤسس الحزب الشيوعي المصري والذي كان يهودي الديانة.

وتحدثت في السابق عن تعرضها للمشاكل بسبب ديانة جدها، لكنها أكدت أنها فخورة به، لأنه كان ضد الصهيونية من أساسها، كما شارك في ثورة 1919، وكان طفلًا وقتها.

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وأشارت إلى أن جدها درس الحقوق في فرنسا، وعاد إلى مصر محاميًا، وكان يتلقى قضايا عادية، لكنه قرر أن يتولى قضايا العمال في مصر الذين لا يجدون من يدافع عنهم.

وذكرت أن أشقاء جدها لم يهاجروا إلى إسرائيل مطلقًا، لكنهم هاجروا إلى الولايات المتحدة في مناطق مختلفة.

وتعلقت بسمة بجدها الذي رحل عام 2006 عن عمر يناهز 96 عامًا، وقالت إنها تلقت منه عدد من الثقافات،

ودافعت الحقوقية نولة درويش والدة بسمة، عن ابنتها ووالدها بعد الهجوم عليه، في مقابلة مع برنامج "صاحبة السعادة"، عام 2014، وقالت إن جدها قضى طول عمره يدافع عن العمال، وإن هناك خلطًا في المجتمع بين اليهودية والصهيونية وهذا خطأ كبير.