تراند اليوم : فيديو.. وصلة رقص جريئة لـ"جوهرة" مع عمر كمال

نشرت الراقصة الشهيرة "جوهرة" مقطع فيديو وهي تؤدي وصلة رقص جريئة مع المطرب المصري عمر كمال صاحب أغنية "بنت الجيران"، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "جوهرة" وهي ترقص على أنغام "عود البطل"، وظهرت وهي تتمايل وترتدي ملابس كاجول.

وكتبت على الفيديو:" لا أستطيع الانتظار!.. للأغنية الجديدة معا!.. روح جميلة عمر كمال".

وكانت الراقصة "جوهرة"، نفت ارتباطها بـ "عمر كمال"، مبدية استياءها مما تم تداوله بهذا الخصوص مؤخرًا،على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت جوهرة في تصريح نقلته صحيفة "الوطن": "هذه الأخبار غير صحيحة، وعمر يسعى إلى الشهرة عن طريق وضع اسمه بجوار اسمها"، وذلك بعد أن نشر صورة تجمعهما ربطت الأنباء بينها وبين ارتباطها رسميًا.

وأشارت إلى أنه يجمعهما فيديو كليب، سيتم عرضه قريبًا، ولكن هذا لا يدل على وجود أي ارتباط عاطفي بينهما.

يشار إلى أن "جوهرة" كانت محور جدل في الإعلام بعد تداول مقاطع فيديو لها مع شاب مصري قالت فيما بعد إنه كان متزوجًا منها.