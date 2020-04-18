تراند اليوم : الفنان الكويتي الذي تعرض للضرب:"وضعي خطير ولو عطست عيني هتطير"

ما زالت قضية الفنان الكويتي الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، تحتل حديث رواد السوشيال ميديا، بعد واقعة الاعتداء الوحشي عليه من قبل شخصين، بسبب عدم توقفه لالتقاط صورة معهم.
وتعرض "الجاسر" لكسر بالأنف ونزيف في العين، دخل على إثرها المستشفى وخضع لعملية جراحية خطيرة، ومن المقرر أن يخضع لعملية أخرى خلال أيام.
وكشف "الجاسر" الشهير إعلاميا بـ "عبودكا"، تطورات وضعه الصحي بعد مغادرة المستشفى، نظرًا للأوضاع الخطيرة داخلها بسبب فيروس كورونا.
وقال عبودكا خلال اتصال هاتفي أجرته معه الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل لايف عبر حسابها على تطبيق سناب شات، إنه غادر المستشفى لأن الوضع بها "وايد خطر"، مردفا: "الحمد لله كل شيء تمام وعاد عيني مسكرها لكن وضعي خطر".
وأضاف عبودكا قائلا إنه :" يجلس مع أحد أصدقائه في ربعه كونه يحتاج إلى مراعاة صحية من خلال تناول الأدوية والتحرك وخلافه خاصة أن “الشاش” على عينه ويحتاج لمساعدة شخص آخر".
وتابع: "ماني مصدق نفسي خالص، عيني نفسها راحت خلاص ونفسيتي متأكسدة الحين، سويت عملية الحين وهذه العملية من النوع الدماغية التي تخرخر بالدمع، وأخطر شيء علي حاليا العطس ولو قمت به ستخرج العين من مكانها للخارج".