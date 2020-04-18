حفلتك في البيت مبادرة mbc مصر ونجوم الغناء لإحياء احتفالات الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أبريل 2020 01:41 مساءً - كشفت فضائية "mbc مصر" عن مبادرة جديدة تضمن استمرار حفلات الربيع في مصر بدون انتهاك الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وأعلنت عن تقديم حملة "حفلتك في البيت" بالتعاون مع نجوم الغناء العربي الذين سيقدمون طوال يوم الإثنين وصلات غنائية ببث مباشر من داخل منازلهم.

مصطفى حجاج يشارك ببث مباشر من داخل منزله

المبادرة تم طرحها استمرارا لحملة "خليك في البيت"، وتضمنت دعوة للمُشاهدين للاحتفال بعيد شم النسيم في البيت وعدم الخروج من المنزل حرصًا على الصحة العامة وتقليل حالات الإصابة بوباء كورونا المستجدّ.

ولأول مرة تُطلق "MBC مصر" على مدار يوم الاثنين المُقبل بث مُباشر لحفل شم النسيم بداية من الثانية عشر ظهرا، حيث تُقدم حصريًا حفلات للنجوم جنات، ومُصطفى حجاج، ومُصطفي شوقي، يتم بثها مُباشرة من منزل كل منهم على مدار اليوم.

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جنات قدمت يوم الخميس الماضي بثا مباشرا بالتنسيق مع شركة روتانا ومن المقرر ان تقدم العديد من أشهر أغانيها ومنها أغنيات، "واحشني"، و"اظلم البادي"، و"حب جامد"، وغيرها، كما يُقدم مُصطفي حجاج أغنيات وهي "خطوة"، و"يابتاع النعناع"، و"الوجع"، وغيرها، بينما يُغني مُصطفي شوقي "ملطشة القلوب"، و"وحشتوني"، و"ساعات"، وعدد من أغانيه الشهيرة.

وفي نفس الإطار وتشجيعا للاحتفال بشم النسيم بالمنزل أطلق برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه شريف عامر حملة تحت شعار "شم النسيم بأمان وخليك في البيت"، ودعا البرنامج المُشاهدين للبقاء في المنازل والاستمتاع بالأجواء العائلية وإرسال صور من الاحتفالات العائلية على أن يقوم البرنامج بعرضها في اليوم التالي لشم النسيم في حلقة الثلاثاء المُقبل.

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