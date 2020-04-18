ساقية عبدالمنعم الصاوي تتجه للـ "أونلاين" وتطلق "مسابقة سينما الموبايل" الشهر القادم

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي في ظل الأوضاع الحالية للاتجاه بالتواصل مع جمهورها عن طريق الإنترنت من خلال إطلاقها للمسابقة الأولى لسينما الموبايل أيام "9 و10 و11 مايو" والتى سيبدأ التقديم لها ابتداءً من يوم الاثنين المقبل 20 من أبريل وحتى 4 من مايو عن طريق البريد الإليكترونى وسيتم إعلان الفائزين أونلاين، تهدف المسابقة للحث على البقاء في المنزل وتحويله لبؤرة للإبداع وشعار المهرجان StayAtHome.

ويصنف برنامج "سينما الساقية" سينما الموبايل باعتباره ضمن التقنيات القليلة التكلفة والعالية الجودة والتى تشجع المخرجين الجدد فى اكتشاف أنفسهم عن طريق تجارب قصيرة بسيطة تعبر عن أحلامهم ومستقبلهم.

ووضعت إدارة المسابقة شروط التقديم فسيتم قبول يقبل الأفلام الروائية والتسجيلي، بالنسبة للأفلام التسجيلية فالقوالب مفتوحة فيمكن مثلًا الاعتماد على الصورة والتعليق الصوتى أو مقاطع للمعلق على الأحداث.

Advertisements

وأيضاً يمكن الاستعانة بأجزاء وثائقية ولكن لا تتعدى 25 % من الفيلم. وأن تكون سنة الإنتاج السنة الحالية 2020 وألا تزيد مدة الفيلم عن 5 دقائق ولا تقل عن دقيقتين.

وحرصًا من إدارة ساقية عبدالمنعم الصاوى للحد من إنتشار عدوى فيروس كوفيد 19 المستجد تم وضع شرط أساسى وهو أن يكون تصوير الفيلم داخلى من المنزل وأى فيلم مقدم يحتوى على مشاهد خارجية فى الشارع سيتم استبعاده.

ستعرض الأفلام على مجموعة مميزة ومنوعة من المحكمين من فنانين ومخرجين وستحصل الثلاث أفلام الفائزة الأولى على جوائز نقدية.