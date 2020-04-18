خاص الفن- محمد رمضان يقضي الاجازة مع اسرته وهذه خططه للعيد

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن انتهى مؤخرا من تصوير آخر مشاهده من مسلسل "​البرنس​"، قرر الفنان المصري ​محمد رمضان​ الحصول على اجازة يقضيها مع أسرته للإستجمام خاصة وأنه كان في الفترة الماضية منشغلا بالتصوير، ويتواجد رمضان في الجونة مع اسرته حيث قرر أن يستجم بعيدا عن الزحام في ظل حالة الحظر من أجل الحد من انتشار ​فيروس كورونا​.

ويشار الى أن رمضان خلال اجازته سيعود مجددا للغناء لكن قبل العيد بأيام سيعمل على تسجيل أغنية جديدة سيطرحها في العيد وبعد أن يطمئن على المسلسل الجديد.

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