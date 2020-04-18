فرقة رولينغ ستونز تشارك في حفل عالمي لهدف إنساني

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت ​فرقة رولينغ ستونز​ بياناً ورد فيه أنها انضمت إلى حفل عالمي سيُنقل على التلفزيون اليوم السبت.

ويأتي الحفل في إطار دعم وتكريم العاملين في المجال الصحي الذين يحاربون فيروس كورونا العالمي.

الحفل سيُبث على مدى ساعتين عبر العديد من شبكات التلفزيون في أميركا الشمالية والعالم، ويحمل إسم "عالم واحد...معا في المنزل" .

والحفل يضم أيضاً العديد من النجوم والنجمات بينهم سيلين ديون وبيلي إيليش وجون ليجيند وإلتون جون وبول مكارتني وأندريا بوتشيلي.

ويتضمن الحدث الموسيقى العروض الكوميدية وقصص من الأطباء والممرضات وعمال البقالة.

تنظم الحفل منظمة غلوبال سيتيزن التي لا تهدف للربح وذلك مع منظمة الصحة العالمية.

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