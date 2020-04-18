ميرنا وليد - بيروت - غابت والدة الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ عن الصور في حفل زفاف ابنتها من رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​.

وأثار هذا الغياب الجدل، حيث تساءل الكثيون عن سبب هذا الغياب.

ورجح البعض أن يكون السبب تواجد والدة ياسمين السيدة نسرين خارج مصر وعدم تمكنها من الرجوع بسبب أزمة فيروس كورونا وحظر السفر في العديد من الدول.

وبدورها نشرت نسرين صورة على صفحتها على أحد مواقع التوصال الإجتماعي من عقد قران ابنتها، وكتبت تعليقاً:"تم اليوم عقد قران ابنتي الحبيبة ياسمين على احمد أبو هشيمه ربنا يبارك يارب".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن أثارت الجدل بغيابها عن صور الزفاف..والدة ياسمين صبري تعلّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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