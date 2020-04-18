جوزيف عطية في رمضان بدل أغنية واحدة.. إثنتان!

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن انتهائه من تسجيل أغنيتين خاصتين بشهر ​رمضان​ ولم يكشف عن تفاصيل إضافية حول المسلسل الذي سيشارك فيه.

وسبق أن شوق ​جوزيف عطية​ المتابعين لعمله الجديد الذي سيصدره في رمضان بقوله: "بشوفكن برمضان 2020".

وتفاعل المتابعون مع اعلان عطية هذا بشكل كبير متسائلين عن هوية المسلسل الذي سيطل من خلاله عليهم، حيث اشار البعض الى انها قد تكون اغنية جديدة خاصة به، فيما اشار البعض الاخر الى انها قد تكون اغنية خاصة بشارة مسلسل رمضاني.



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