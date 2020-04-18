والد ياسمين صبري يهنئ ابنته بزواجها..ويكشف حقيقة تبرئه منها

ميرنا وليد - بيروت - بعد انتشار نص رسالة لوالد الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ الدكتور أشرف صبري على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي ورد فيها :"أنا د/ أشرف صبري طبيب من ضمن فريق محاربة كورونا الآن، ابن اللواء مدحت صبري قوات بحرية أعلن تبرئتي من بنتي ياسمين صبري التي ضربت بعرض الحائط كل الأصول وسمعة العائلة، لم يتم خطبتها ولم يقابلني أحد لا أنا ولا اخوها بلال، وإني أعيش في الاسكندرية ونتبرأ منها عائلياً وأولادي تبرؤا منها بسبب تصرفاتها التي اهانتنا جميعاً واصبحت لا تمت إلى عائلتنا بصلة ولم نرتبط آو نقابل أحد وما ادعته بخطبتها لهذا الشخص هو كذب ولم يحدث"، كشف أشرف أن هذه الرسالة مفبركة، واتهم أشرف الصحافي أيمن نور الدين بفبركة الرسالة له.

كما هنأ أشرف ابنته ياسمين في منشور له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كتب فيه:"مبروك لبنتي ياسمين".

تجدر الإشارة أنه تم عقد قران رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ والممثلة المصرية ياسمين صبري يوم أمس، في أجواء عائلية وبسيطة.

وكان موقعنا أول من أكد أن الزفاف سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وتعتمد خلاله ياسمين على البساطة، اذ أنها تميل في حياتها الشخصية .

وذلك بالرغم من كل التكهنات بأن ​ياسمين ​ تستعد لحفل زفاف اسطوري من ​أبو هشيمة.



