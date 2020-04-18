ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري ​أحمد سعد​ لتسجيل مجموعة جديدة من الأدعية الدينية الخاصة بشهر رمضان الكريم وذلك كهدية لجمهوره في رمضان الذي اقترب موعد انطلاقه، ولحّن أحمد سعد بنفسه الأدعية وسيعمل على تجهيزها وتسجيلها قبل انطلاق شهر رمضان على أن يطرحها عبر يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

من جانب آخر سيشارك أحمد سعد في رمضان أيضا من خلال عشر أغنيات ضمن مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الممثل المصري محمد رمضان ويقدم أيضا أحمد سعد خلال المسلسل ديو مع الفنان المصري حسن شاكوش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- أحمد سعد يخبئ مفاجآت في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.