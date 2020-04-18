خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت نجمة ومن أجمل الفنانات

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة المغربية ​إبتسام تسكت​من طفولتها.

وكانت إبتسام تسكت شاركت من قبل في برنامج "أراب آيدول" بموسمه الثاني، لكنها لم تتأهّل لمرحلة العروض المباشرة، على الرغم من إشادة الفنان راغب علامة بموهبتها، والذي كان أحد أعضاء لجنة التحكيم بالموسم الثاني، فعادت وشاركت في برنامج ​ستار أكاديمي​، بموسمه العاشر، وحقّقت هدفها في عالم الفن والشهرة، وأصبحت من أجمل الفنانات في المغرب والعالم العربي

يُذكر أن إبتسام تسكت كانت قد طرحت مؤخراً، فيديو كليب أغنية "الظالم"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب". الكليب من إخراج دريسي العربي، والأغنية من كلمات وألحان رحال العوزاني، وتوزيع أحمد زايد.