بالصور- هكذا انتهت مشكلة بوستر أوبريت "إنت أقوى"

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي حصل بين الفنانين المشاركين في أوبريت "​إنت أقوى​" وانتشار بوسترات مركبة من جانب المتابعين حيث ظهرت صورة تامر حسني ومحمد منير بشكل كبير وفي المقدمة في حين تمّ تصغير صور الفنانين المشاركين معهم ووضعهم في الخلفية، إرتقت الشركة المنتجة عدم توحيد الننجوم في صورة مشتركة واعتماد صورة خاصة لكل واحد بمفرده إحتراماً للقيمة الفنية لكل واحد وعدم ظهور أحد بشكل مميز عن الاخر وأشارت الى ان أي صورة مجمعة تظهر خلال الفتره الحالية او المستقبلية لا تمت للعمل بصلة.

الجدير ذكره أن أوبريت " أنت اقوى" هي رسالة مصر للإنسانية سيضم عرض أول تاريخي من الأهرامات يشارك فيه أهم الفنانين منهم سميرة سعيد ووائل جسار وكارول سماحة ووصابر الرباعي ومحمد منير وتامر حسني، وذلك تضامنا مع الانسانيه لدعم متضرري كورونا و لبث حالة من التكاتف للعبور من الازمه الراهنة. هذا وسيتم بث الأوبريت على يوتيوب اليوم عند الساعة ٧ مساء من منطقة الاهرامات بالجيزة.

العمل من تأليف مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وصور العمل تحت إدارة المخرج طارق العريان.



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