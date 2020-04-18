- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 12:53 مساءً - نشر الفنان الكويتي ” عبد الله الجاسر ” عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي ظهر بها وهو بوجه ممتلئ بالدماء دون الكشف عن أية تفاصيل وهو ما أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول ما أصابه .
إلى أن كشف عبد الله الجاسر الشهير ب ” عبودكا ” عن تعرضه لإعتداء من جانب شخصين مجهولين قاموا بملاحقة سيارته وطلبا منه التوقف لإلتقاط صورة معه .
وهو الأمر الذي رفضه ما دفعهما إلى ملاحقته وإيقافه وضربه بمفتاح على عينه وأنفه ثم لاذا بالفرار .
ووصل عبد الله الجاسر إلى مستشفى العدان بسيارته الخاصة وهو في حالة صعبة حيث كان يعاني من نزيف فوق الجفن في منطقة العين .
كما تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الكويتية التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء ويتم العمل على ضبط المتهمين .
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات بالغة لفنان خليجي شهير بعد اعتداء مجهولين عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.