إصابات بالغة لفنان خليجي شهير بعد اعتداء مجهولين عليه

كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 12:53 مساءً - نشر الفنان الكويتي ” عبد الله الجاسر ” عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي ظهر بها وهو بوجه ممتلئ بالدماء دون الكشف عن أية تفاصيل وهو ما أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول ما أصابه .

إلى أن كشف عبد الله الجاسر الشهير ب ” عبودكا ” عن تعرضه لإعتداء من جانب شخصين مجهولين قاموا بملاحقة سيارته وطلبا منه التوقف لإلتقاط صورة معه .

وهو الأمر الذي رفضه ما دفعهما إلى ملاحقته وإيقافه وضربه بمفتاح على عينه وأنفه ثم لاذا بالفرار .

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ووصل عبد الله الجاسر إلى مستشفى العدان بسيارته الخاصة وهو في حالة صعبة حيث كان يعاني من نزيف فوق الجفن في منطقة العين .

كما تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الكويتية التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء ويتم العمل على ضبط المتهمين .