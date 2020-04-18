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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المصري رامز جلال يكشف عن الملصق الدعائي النهائي لبرنامجه الجديد والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
كشف الفنان المصري رامز جلال عن الملصق الدعائي النهائي لبرنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل على قناة "إم بي سي مصر".
نشر رامز الملصق الدعائي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقه بتعليق: "بسم الله توكلنا على الله، والله المستعان، واللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".
تعتمد فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي" على وضع الضيف على كرسي الاعتراف، وتدير معه الإعلامية أروى الحوار، وتطلب رأي الضيف في 3 شخصيات، بينهم رامز جلال، وعندما يبدأ في الحديث عنه يظهر رامز بشكل مفاجئ، وبعد ذلك يتطور الأمر ويجد الضيف نفسه في مأزق يصعب الخلاص منه.
واستطاع رامز جلال تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب برامج المقالب، ومن أشهرها "رامز في الشلال، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ".
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