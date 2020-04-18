معين شريف: “ما حدا منكن يشكرنا”

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّه الفنان معين شريف بصوته العذب تحية لافتة إلى الطاقم الطبي في لبنان والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الذين أثبتوا عن مسؤولية كبيرة جداً وإنسانية خلال الأزمة التي يعيشها اللبنانيون في ظل تفشي فيروس كورونا.
وطرح شريف أخيراً، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، أغنية خصصها للطاقم الطبي والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بعنوان “عملنا واجبنا” والتي قدّمها وكأنها بلسانهم.
ويقول في مطلعها:
“وْقِفتوا زقّفتوا إلنا
حتى تقولوا شو عملنا
عملنا واجبنا مش أكتر
ما حدا منكن يشكرنا
مسؤوليتنا نحميكن
للعلّة دوا نعطيكن
تَصحتكن ترجع إلكن
منضحّي بصحتنا”.
وتستمعون إلى مطلع الأغنية في الفيديو المرفق، وتجدونها كاملة عبر قناة شريف على “يوتيوب”.
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