أمل عرفة تدافع عن تاريخها وحقها في وجه مخرج مسلسلها: “كأني كومبارس”

متابعة بتجـــــــــرد: تجاهل المخرج السوري باسل الخطيب قامة فنية كالنجمة أمل عرفة في شارة طرحها لمسلسله الجديد “حارس القدس” الذي تشارك في بطولته الفنانة السورية، ما دفعها الى توجيه رسالة حادة له وللمؤسسة العام للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، بعد نشر شارة المسلسل من دون وجودها فيها.

وكتبت عرفة في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”: “كأني كومبارس بالمسلسل!”، مضيفةً: “غريب والأغرب انو ماااا عندي عتب”.

وتابعت: “الإستغراب برسم الجهة المنتجة والمخرج باسل الخطيب، لا أظن أن وجودي بالمسلسل قابل للنسيان في شارة العمل”.

وختمت كلامها: “التبرير ليس أن تركيب الشارة موقت، هذا عكس اتفاقنا الأدبي يا أستاذ باسل الخطيب!”.

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وأمل عرفة من أبرز الفنانات السوريات على صعيد العالم العربي، بتاريخ فني بدأته منذ عام 1982 عبر أول ظهورٍ غنائي لها كان في سهرة تلفزيونية بعنوان “حمام القدس”، وتابعته في نحو 70 مسلسلاً.

وكان دخولها للتمثيل عندما منحها المخرج هيثم حقي فرصة المشاركة في عملين هما “نجمة الصبح” و”شبكة العنكبوت”، ومنذ أول ظهور لها حققت خلالهما النجاح على الرغم من صغر مساحة دورها. إلا بدايتها الفعلية كانت بدور “بهيرة” في مسلسل “نهاية رجل شجاع” مع الفنان أيمن زيدان للمخرج نجدة إسماعيل أنزور واستطاعت خلال العمل تحقيق الشهرة ومعرفة الجمهور بها، بالإضافة لموهبتها في التمثيل والغناء فقد قامت بتأليف عدد من الأعمال وكان العمل الأول الذي قامت بكتابته وتأليفه مسلسل “دنيا” وهو العمل الذي قامت ببطولته أيضًا ولقبت بشخصية المسلسل “دنيا أسعد سعيد”، وهي عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1991.