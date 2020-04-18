القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران زادت 73 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 5031.
وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة اليومية هي أحد أقل المعدلات في الأيام القليلة الماضية.
وأوضحت أن العدد الإجمالي للمصابين بمرض "كوفيد-19" الناتج عن كورونا ارتفع إلى 80868 حالة.
كان تقرير برلماني قد أفاد الأسبوع الماضي بأن وفيات كورونا في إيران قد تكون أكثر بقرابة الضعف من العدد الذي أعلنته وزارة الصحة فيما قد يكون عدد الإصابات ما بين ثمانية وعشرة أمثال العدد الرسمي.
وإيران هي البلد الأكثر تضررا من الفيروس في منطقة الشرق الأوسط.
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