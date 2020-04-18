العين الإخباريةالسبت 2020/4/18 02:08 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 741، بعد تعافي 15 حالة جديدة.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها أجرت 82561 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.
وأضافت أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1019 حالة، بينها 3 فقط في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1016 بالمستقرة، فيما سجلت البلاد 7 وفيات بالمرض.
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