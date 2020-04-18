جوون ألميدا.. مكتشفة أول أنواع "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار انتشار فيروس "كورونا" المستجد الذي بات يهدد العالم أجمع عدة تساؤلات من بينها من أول شخص اكتشف "كورونا"؟

وتعد جوون ألميدا أولى من اكتشفت أول أنواع فيروس كورونا التي تصيب الإنسان، عملت ألميدا في بداية مسيرتها كمساعدة مختبر متخصص بعلم الأنسجة في جامعة "جلاسكو رويال إنفيرماري"، ثم انتقلت إلى لندن آملة تطوير حياتها المهنية لتنتقل للعيش في كندا بعد زواجها.



استطاعت ألميدا تطوير مهاراتها المميزة في استخدام المجهر الإلكتروني، الأمر الذي جعلها تحظى باهتمام كبير في بريطانيا لتطلب منها العودة للعمل بها.

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وفي عام 1964 شخصت العالمة الاسكتلندية بمختبرها في مستشفى "سانت جيمس" في لندن أول أنواع فيروس كورونا يُصيب البشر.

وشاهدت ألميدا جزيئات الفيروس في العينات التي أرسلت لها من أحد الأطباء، ووصفتها بأنها تشبه فيروسات الإنفلونزا ولكن ليست مثلها تماما، استمرت في عملها كمستشارة في مجال علم الفيروسات في نهاية الثمانينيات عندما ساعدت في التقاط صور جديدة لفيروس نقص المناعة.



توفيت عالمة الفيروسات عام 2007 وبعد مرور نحو 13 عاما تعود مجددا للواجهة؛ ليذكرها التاريخ كرائدة سرعت أبحاثها في فهم الفيروس الذي يتفشى حاليا في جميع أنحاء العالم.