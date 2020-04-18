أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1751 حالة.



وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 وفيات.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، السبت، شفاء 22 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 280 حالة.



