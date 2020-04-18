جان يامان المغرور يهين النساء والمنتجين العرب

أثار الممثل التركي الشهير جان يامان الجدل كثيراً بتصريحاته المسيئة للمنتجين وللجمهور العربي وذلك كشف سرّ عدم موافقته على المشاركة في أي عمل ذات إنتاج عربي حتى الآن، واصفاً العروض التي تلقاها بالتافهة، وقال: “يظنون اننا سلعة رخيصة، فيقدّمون لنا عروضًا تافهة مثل المشاركة في الإعلانات الرخيصة أو إفتتاح مطعم أو العشاء مع النساء”.

ويبدو ان جان يامان، الذي يحظى بشهرة واسعة في العالم العربي، أصيب بالغرور لدرجة التفوه بكلام تافه وهذا ما يضعه في موقف محرج، لأن لا علاقة المنتجين العرب في العروضات الاعلانية التي تلقاها بحسب تعبيره. وهنا نتساءل لماذا لم يأتِ على ذكر النصوص التي تم عرضها عليه من قبل المنتجين العرب؟

كما كان لافتاً اهانته للمرأة العربية من خلال جوابه، وهنا نسأل أيضاً هل يرى النساء العربيات من زاوية تناول العشاء معهن فقط؟ النساء العربيات أصبحن رائدات ومن أهم النساء في العالم.

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ولا شك في ان الوطن العربي غني بأهم شركات الانتاج والدليل الأعمال العربية المهمة التي أصبحت تقدم مع ميزانية ضخمة ولا تحتاج الى شهادة من جان يامان الذي يعاني من مشاكل كبيرة في تركيا نفسها وبين زملائه النجوم بسبب تعجرفه وغروره.. وكما قالت النجمة الكبيرة منى واصف “الغرور مدمر للنجوم”.

وكان جان يامان قد أساء بشكل كبير الى زميلته النجمة التركية ديميت اوزدمير التي شاركته بطولة “الطائر المبكر” وذلك بعدما تحدث في لقاء اعلامي عنها وقال “ان الأعمال التي لم تنجح في السنوات الأخيرة، لم يكن بين ابطالها رغبة جنسية وأنا وديميت في المسلسل وصلنا للذروة”.

هذا التصريح أغضب وأزعج ديميت اوزدمير التي قامت بارسال رسالة نصية لجان يامان تطلب منه فيها الابتعاد عنها. وقالت له: “لا تتحدث بشأني أو عني”.