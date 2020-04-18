مقالات مختارة: واتساب تستعد لإطلاق ميزة جديدة

مقالات مختارة: تتطلع خدمة التراسل الفوري واتساب إلى زيادة الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح به في مكالمة صوتية أو فيديوية واحدة، وذلك كرد على خدمات (VOIP) المنافسة التي لديها حدود أعلى بكثير، بحيث زادت تطبيقات، مثل (Duo) من غوغل، الحد الأقصى لعدد المشاركين في المكالمة الفيديوية بنسبة 50 في المئة، ويبدو الآن أن الخدمة المملوكة لفايسبوك تخطط للقيام بشيء مماثل.

وبحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية” ووفقًا لتقارير المنصة المتخصصة في رصد المزايا التجريبية في خدمة واتساب (WABetaInfo)، فإن أحدث إصدار تجريبي (2.2.128) من تطبيق واتساب لنظام أندرويد يحتوي على تعليمات برمجية تشير إلى أن المستخدمين الذين لديهم أحدث إصدار من التطبيق سيتمكنون من إجراء مكالمات مع المزيد من الأشخاص.

وبالرغم من أن الإصدار التجريبي لم يحدد رقم معين، لكن منصة (WABetaInfo) تقول إنه سيكون رقمًا زوجيًا، مع توضيحها أنه لا توجد إشارة إلى الموعد المحدد لإضافة هذه الميزة.

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ويعد تطبيق واتساب بالأساس تطبيقًا للمراسلة النصية يُستخدم على نطاق واسع مع أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، وقدم التطبيق المكالمات الصوتية والفيديوية قبل عامين، لكنه حافظ دائمًا على حد أعلى يصل إلى أربعة مستخدمين، وهو أقل بكثير مما يقدمه بعض المنافسين.

وبالنظر إلى أن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم قد فرضت إجراءات إغلاق غير مسبوقة استجابة لوباء فيروس كورونا المستجد، فقد اضطر العديد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل إلى الاعتماد على خدمات، مثل (Google Hangouts) و (Zoom)، تسمح لما يصل إلى 250 مستخدمًا بالمشاركة في الاتصال.

وفي حال تمكن تطبيق واتساب المجاني من رفع الحد الأقصى لعدد المستخدمين المشاركين في المكالمات الجماعية إلى 50 شخصًا، مثل تطبيق (سكايب) Skype، فمن المحتمل أن يشهد الكثير من الاستخدام من الشركات الصغيرة أو للمكالمات الشخصية.

يذكر أن الشركة أضافت على مدار الشهرين الماضيين العديد من الميزات الجديدة لتطبيق التراسل، من ضمنها الوضع الداكن الذي طال انتظاره ودعم فتح التطبيق عبر بصمة الإصبع.