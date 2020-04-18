برومو "رامز مجنون رسمي" يثير استغراب الجمهور.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح اسم برنامج "رامز مجنون رسمي" حديث الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تداول مقطع فيديو على أنه برومو البرنامج الجديد الذي يقدمه رامز جلال في رمضان المقبل بعنوان رامز مجنون رسمي.

ومن المعروف أنَّ رامز جلال عوّد جمهوره على طرح برومو برنامج كل موسم رمضاني قبل بدء الشهر الكريم بيومين ليكون وقتها حديث السوشال ميديا ومواقع التواصل، وهو ما استغربه الكثيرون من طرح البرومو في هذا الموعد، ليتضح فيما بعد أن البرومو"مفبرك" ولا أساس له من الصحة.

وتم تداول مقطع فيديو برومو البرنامج على نطاق واسع بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت إحدى الصفحات البرومو وقد احتوى على مشاهد يظهر فيها رامز جلال داخل مستشفى وكأنه يقوم بشخصية طبيب بشري وسط مشاهد رعب.

وظهر في مقطع الفيديو فنانون غالبيتهم لن يظهروا مع رامز جلال هذا الموسم في "رامز مجنون رسمي" بينهم صابر الرباعي وروجينا ولقاء الخميسي ومريهان حسين، وهؤلاء الفنانون تم استضافتهم في مواسم سابقة من برنامج رامز بيلعب بالنار، ورغم أن البعض استطاع أن يؤكد أن البرومو "مفبرك" كان هناك فريق آخر يتحدث عن الانتقادات ضد رامز جلال وأنه يقوم بالتمثيل على الجمهور وأن الكثيرين أصابهم الملل بسببه رغم أنه برومو غير حقيقي.

وعلى ما يبدو أن رامز جلال، سيكون له شكل مختلف هذا العام في برنامج المقالب الذي سيقدمه في رمضان المقبل على العكس من الأعوام الماضية، إذْ أوضح البوستر الرسمي الذي كشف عنه رامز جلال على هيكل عظمي "مرعب"، ما يشير إلى أن هناك مقالب مخيفة ومرعبة للمشاهير المقرر استضافتها إضافة إلى مواقفه الكوميدية المضحكة مع الضيوف.

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وكشف رامز جلال عن الاسم النهائي للبرنامج ونشر البوستر عبر حسابه على موقع تويتر، وعلق قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، رامز مجنون رسمي رمضان 2020 على MBCMASR".

وكان نفى مصدر خاص لـ"فوشيا"، من داخل البرنامج ما أُثير بشأن توقف تصوير حلقات البرنامج واعتماد ما تم تصويره من حلقات فقط وعرضها في رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا موضحا أن البرنامج تم تصويره بشكل كامل كعادة رامز جلال كل عام، مبينًا أن ما تغير فقط هو مكان التصوير.

وأضاف المصدر أن الهيكل العظمي المرعب سيرتديه رامز جلال لإثارة الرعب في أنفس ضيوفه، موضحا أن الضيف سيتم اصطحابه في جولة سفاري من خلال الاستعانة بالفنانة والإعلامية أروى حتى يتم الوصول إلى منطقة مليئة بالبركان وستظهر وقتها شخصية رامز المرعبة لحين تفجير البركان مع استخدام حيوانات مخيفة.

وبيّن المصدر أن أبرز الضيوف الذين سيحلون على البرنامج كضحايا هم: ياسمين صبري، وحمو بيكا، وأمينة خليل، ومن بين اللاعبين التونسي على معلول لاعب النادي الأهلي وطارق حامد لاعب نادي الزمالك، إضافة إلى الاستعانة ببعض الفنانين من دول الخليج وغيرهم.