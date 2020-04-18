"ثقب أسود" جديد فرقة أدونيس اللبنانية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: أصدرت فرقة ادونيس اللبنانية "ثقب أسود"، من البومها الجديد، في أول تجربة لهم في الغناء باللغة العربية الفصحى.

عن الأغنية، يقول مغني الفرقة أنطوني: "الأغنية تشبه فيلم سينمائي قصير، فيها الكثير من التقلبات والمفاجآت الموسيقية، وتروي قصة عشيقان يحاولان الهروب إلى كوكبٍ آخر مع إقتراب نهاية العالم.

كتبت كلمات الأغنية في نيويورك عندما كان مرض الكورونا يبدأ بالتفشي حول العالم، فيعكس جو الأغنية كل الهواجس التساؤلات الذي كنت أعيشها مع بداية هذه الأزمة. تسجيل هذه الأغنية كان تحدي كبير بسبب الحجر المنزلي، فلجأنا إلى تسجيل مقاطعنا في المنازل، ثم قام الموزع سليمان دميان بجمعها إلى أغنية منسجمة."



ويأتي ذلك بعد تأجيل جولتها العربية التي كانت قد أعلنت عنها في مطلع ال ٢٠٢٠، وذلك بسبب الأزمة الصحية الراهنة، حيث باشرت الفرقة في كتابة وتسجيل ألبومها القادم.



