رولينغ ستونز تنضم إلى حفل عالمي دعما للعاملين في المجال الصحي

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت فرقة رولينغ ستونز انضمامها إلى حفل عالمي حافل بالنجوم أطلق عليه اسم ”عالم واحد...معا في المنزل“ تكريما للعاملين في المجال الصحي المتواجدين في الخطوط الأمامية في المعركة ضد جائحة كورونا.

وسوف يبث الحفل اليوم السبت ويستمر حوالي ساعتين عبر العديد من شبكات التلفزيون في أمريكا الشمالية والعالم. وسيمزج الحدث بين الموسيقى والعروض الكوميدية وقصص من الأطباء والممرضات وعمال البقالة.

وقالت الفرقة في بيان أصدرته منظمة جلوبال سيتيزن التي لا تهدف للربح التي تنظم الحدث مع منظمة الصحة العالمية ”يشرفنا أن نكون مدعوين للانضمام إلى حفل (عالم واحد...معا في المنزل) من منازلنا في العزل“.

وستنضم فرقة رولينغ ستونز بذلك إلى قائمة من النجوم تضم سيلين ديون وبيلي إيليش وجون ليجيند وإلتون جون وبول مكارتني وأندريا بوتشيلي.

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