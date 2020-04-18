نانسي عجرم تغني شارة مسلسل سكر زيادة

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطعاً من كواليس تسجيلها لشارة مسلسل سكر زيادة المقرر طرحه في رمضان، من بطولة النجمة نبيلة عبيد ونادية الجندي وآخرين.

ونشرت عجرم، مقطع فيديو من اغنيتها الجديدة عبر حسابها بموقع انستغرام، وعلقت عليه بشطر من كلمات الأغنية:" الدنيا دي تضحكلها.. طول عمرها ماتحبش استسلام❤️ #العمر ... قريبًا تتر مسلسل #سكر_زيادة #رمضان_٢٠٢٠".

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف. منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.