شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حفل كايروكي مساء أمس أون لاين .. الفريق يتصدر يوتيوب و جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فريق كايروكي مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إحيائهم حفل أون لاين، كما تصدرالفريق تريند يوتيوب أيضا محققين المركز الأول في وقت قياسى، كما تقترب الحفلة من مليون مشاهدة.

واستعاد الفنان أميرعيد ذكريات بداياته مع فرقة "كايروكى"، أمس الجمعة قبل الحفلة ، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب كاريوكي تعليقا على الصورة "أنا وكايروكى كنا بنغني في بدايتنا بشكل أسبوعي في أماكن وكافيهات صغيرة... كنا بنقعد نغنى بالساعات عشان نتبسط ونستمتع وكل مرة كنا بنجرب نلعب الأغانى بشكل مختلف بالرغم من إن ممكن المكان كله يبقى فيه خمس أشخاص بس. مكانش في حاجة نخاف منها أو عليها ولذلك كان همنا الأول نمتع نفسنا".

وتابع "يوم الجمعة هنقدملكم حفلة مباشرة من الاستوديو تشبه الأيام دى هنلعب بحرية وللمزاج ... الجديد المرة دى إن فى آلاف هيسمعونا نتمنى ناخدكم معانا للايام دى وتسمتعوا معانا #كايروكي_من_الاستوديو".

من ناحية أخرى طرح المطرب هانى عادل دويتو جديد بعنوان "اول مرة اتقابلنا"، مع المطرب أمير عيد، على إحدى منصات الموسيقي من كلمات الشاعر حازم ويفي، وألحان وتوزيع ايمزى، وتسجيل ومكساج وماسترجورج يعقوب، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يوتيوب.

وطرح فريق "كايروكي " مؤخراً ألبومه الجديد في شهر مارس الماضي، وقد حمل اسم "أبناء البطة السودة"، وضم 8 أغنيات هما بنخاف، كان لك معايا، يا أبيض يا أسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة، ما عاد صغيرا، وأنا الصوت، صورت جميعا على طريقة الفيديو كليب، مثل ألبومه الأخير "نقطة بيضا"

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فريق "كايروكي" يعد من أشهر الفرق الغنائية فى مصر، حيث بدأت الفرقة بشكل رسمى فى 2003، وهى الآن مكونة من خمسة أفراد، هم: أميرعيد "غناء وجيتار"، شريف هوارى "جيتار وصوت"، تامر هاشم "درامز"، آدم الألفى "باص جيتار"، شريف مصطفى (أورج).