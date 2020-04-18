شكرا لقرائتكم خبر عن مش لوحدك.. حمادة هلال يتضامن مع فتاة للسخرية من أغنيته الجديدة "متونسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن الفنان حمادة هلال، مع إحدى الفتيات بسبب أغنيته الجديدة "خلينا متونسين ببعض"، التى غناها لتوعية الناس بالتزام البيت وعدم الخروج، للحد من انتشار وتفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وقالت المدونة أمنية، عبر حسابها على تويتر: "عايزة أقول مفيش مرة اشتغلت فيها أغنية حمادة هلال بتاعت خلينا كده متونسين ببعض، إلا لما نكون بنتخانق مع بعض فى البيت".





ويرد هلال، بنقل نفس التغريدة عبر حسابه على انستجرام، مضيفا عليها: "مش لوحدك"، لتمزح معه الفتاه وترد عليه مرة أخرى بعد نقله تغريدتها، قائلة: "طب يا جدع اعمل لايك، ريتويت، اشتمنى، يبقى انت كده بتقدرنى، لكن تاخد التويتة كوبى بست على انستجرام بحلق بروق".





فى سياق محتلف، يتعاون الفنان حماده هلال مع الموزع ميدو مزيكا، فى أغنية جديدة بعنوان "يا حبيبنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، ومن المقرر طرحها "سنجل" فى موسم الصيف على يوتيوب.

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وطرح حمادة هلال قبل يومين كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وسبقه كليب فى عيد الأم بعنوان "ست الناس"، وهى الأغنية التى أهداها إلى كل الأمهات، بعدما طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً.

واحتفل مؤخراً حمادة هلال بحصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه فى وقت قصير رغم قلة الأعمال، وكتب على صورته بصحبة الدرع "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب فى وقت قصير رغم قلة الأعمال فى القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكم بيا وأسعدكم".

على جانب آخر يغيب النجم حمادة هلال عن مارثون دراما رمضان المقبل للمرة الأولى بعد مشاركته فى السباق الرمضانى خلال آخر ثلاثة مواسم، حيث تعد آخر أعماله هى بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.