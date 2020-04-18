شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الماسك..شاهد كيف قبل النجم بن افليك صديقته في زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر ترصد عدسات المصورين النجم بن افليك وصديقته النجمة الشابة انا دي ارماس أثناء تنزهما في الشارع وهما يستمتعا بوقتيهما معاً، وهو الأمر الذي حدث مؤخراً أثناء خروجهما في شوارع مدينة لوس انجلوس وكلاهما يرتدي الماسك.



بن افليك يقبل صديقته انا دي ارماس

عدسات المصورين التقطت صورة لهما أثناء قيام بن افليك بتقبيل صديقته ومحبوبته التي تصغره بـ 16 عاما، وذلك خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل وعدداً من المواقع التي أكدت أن الماسك لم يعيق بن افليك لتوجيه قبلة إلي صديقته الذي يعيش معها أفضل أوقاته حالياً.

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بن افليك وصديقته

علي جانب آخر يحاول بن افليك خلال الفترة الأخيرة تقريب انا دي ارماس من عائلته بشكل أكبرعن طريق معرفة أبناءه بها بمقابلتهم في أقرب فرصة إلا أن التقارير زعمت أن النجمة جينيفر جارنر والدة ابناءه وزوجته السابقة رفضت تلك المحاولات بشكل تام، ولا ترغب في أن يلتقي ابناءها بصديقة والدتهم الجديدة.

تأتي تلك التقارير في الوقت التي صارت فيه انا دي ارماس واحدة من أبرز نجمات هوليود الشابات ببطولتها مؤخراً أكثر من عمل فني ناجح لعل أبرزهم هو بطولتها لفيلم knives out مع النجم دانيال كريج، وهو الفيلم الذى حقق حوالي 310 مليون دولار حول العالم وحصد ردود فعل إيجابية للغاية.