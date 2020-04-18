شكرا لقرائتكم خبر عن عزيزة حلمي .. جسدت دور الأم لغالبية النجوم وفقدت ابنها فى سن صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة عزيزة حلمى، والتي اشتهرت بأداء أدوار الأمومة للأطفال والكبار وذلك لملامحها الهادئة التى اتسمت بحنان الأم المصرية التي تخاف على أولادها، والتي تكافح في تعليم أبنائها وترسيخ القيم والمبائدى بداخلهم، ومن أشهر هذه الأفلام ، "ظلموني الناس" و"حماتي قنبلة ذرية" و"سيدة القطار" و"الملاك الظالم" و"الوسادة الخالية" و"شاطئ الأسرار".

يتعجب الكثير من اتقان الفنانة عزيزة حلمى دور الأم رغم إنها، لم تعيشها في الحقيقة كثيرا، فكشفت خلال أخر لقاء تليفزيوني لها، بأنها رزقت بطفل واحد فقط من زوجها الكاتب الروائي علي الزرقاني، ولكنه توفى في سن صغيرة بعد تعرضه لوعكة صحية، ولكنها تشعر بأنها أغنى أم للعالم بعدد الأبناء، وأن مشاعر الأمومة كانت جميلة بالرغم من انها خارج حياتها الشخصية.

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وقالت إنها فى السينما قدمت أول عمل لها بدور "الأم" مع الفنان محمد فوزى فى فيلم "قبلنى يا أبى" رغم أن سنها لم يتجاوز العشرين عاما، وقامت بدور الأم أيضا لممثلين هم فى الحقيقة أكبر منها بكثير فى العمر مثل "محمود المليجي، عباس فارس، يحيى شاهين، وحسين صدقي" كما قدمت مرحلتين فى حياة الأم بالفيلم، الأم وهى لديها أبناء صغار ومرحلة أخرى حينما تكبر فى السن.

يتجاوز عدد أفلام الفنانة الراحلة عزيزة حلمى، 200 فيلم، أهمها، عدو المجتمع، نرجس، البيت الكبير، ظلمونى الناس، ليت الشباب، سر الاميرة، أيام شبابى، ست الحسن، ليلى غرام, حماتى قنبلة ذرية، البنات شربات, اولادى, كاس العذاب, البيت السعيد, حياتى انت، غلطة اب، جنة ونار، يسقط الاستعمار، بلال مؤذن الرسول، دهب، مليون جنيه، شاطئ الاسرار, المراهقات, طريق الابطال, نصف عذراء, هذا الرجل أحبه، أيامنا الحلوة.