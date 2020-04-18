تراند اليوم : الفنان عمرو يسري باكيا : ياريس نفسي أرجع مصر .. فيديو

ناشد الفنان المصري عمرو يسري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باكيًا لكي يرجع إلى مصر وذلك من خلال بث مباشر له على حسابه الرسمي عبر الفيسبوك.

وقال الفنان عمرو يسري :”أنا في نيويورك من 2 مارس ومفيش أسبوع أو 10 أيام وموضوع الكورونا ابتدى.. انا كانت تذكرة رجوعي يوم 18 ودي كانت آخر طيارة .. بصراحة انا خفت .. لاني مش عارف ومش فاهم ..كان فيه هلع خفت اركب الطيارة وهي مقفولة يكون حد عنده كورونا .. قولت اهدى يمكن يطلعوا مصل للكورونا .. وكلها اسبوعين والدنيا تتعدل”.

وتابع :”مركبتش الطيارة .. وابتدى مشوار الحجر الصحي .. وان الكورونا تتفاقم .. بعتوا طيرتين طيارة الأولى يوم 3 أبريل وطيارة يوم 6 أبريل .. انا بدأت اتواصل مع القنصلية والسفارة من خلال الايميل .. بعتولي دباجة تلقائية .. واتواصلت مع مصر الطيارين

قالوا مفيش طيران .. اناشد الرئيس السيسي انا عاوز ارجع بلدي”.

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انا عاوز ارجع بلدي”.