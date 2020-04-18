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كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 11:46 صباحاً - نشرت صحيفة ” نيويورك بوست ” الأمريكية عن قيام شاب أمريكي من سكان ولاية ” نيويورك ” بعمل ملصقات يبحث من خلالها عن فتاة للإرتباط بها .
وقام الشاب بوضع تلك الملصقات على أعمدة الإنارة والأشجار بالقرب من سنترال بارك واضعا شروط لمواصفات تلك الفتاة والتي أقارت دهشة الكثيرين .
حيث كتب أنه يبحث عن فتاة خالية من الجراثيم ولائقة صحيا ومناسبة ونظيفة ومهتمة .. كما وصف نفسه بأنه سليم وجذاب ولديه وظيفة جيدة وفي مطلع الثلاثينيات من العمر .
وتحدث عن إنه يرغب أيضا في فتاة رياضية شغوفة بممارسة الرياضة وهو ما جعله يهتم بوضع الملصقات على امتداد المسارات المخصصة للجري .
وعن السبب من وراء قيامه بهذه الفكرة قال : ” ابتكرت هذه الفكرة للبحث عن شريكة في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فيروس كورونا ” .
وتابع : ” أنا أعزب ومنذ بدء الإغلاق وأنا أتساءل كيف ومتى سيكون من الممكن العثور على شريك مناسب .. لقد جعل التباعد الاجتماعي أي لقاء صعبا للغاية “،
وأضاف الشاب الأمريكي :” الوقت غير مناسب للمواعدة والعلاقات الاجتماعية لذلك أسعى إلى علاقة دائمة في هذه الظروف الصعبة ” .
وأشار إلى أن العديد من الفتيات قد تواصلن معه وأبدين رغبة في اللقاء به والتعرف عليه .
كانت هذه تفاصيل خبر ” خالية من الجراثيم ” .. واحدا من شروط شاب أمريكي يبحث عن حبيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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