حقيقة إصابة ” محمد منير ” بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 11:46 صباحاً - ترددت خلال الأيام الماضية أنباءا حول عن خضوع الفنان المصري ” محمد منير ” لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا للتأكد من من سلبية النتائج وعدم إصابته بالفيروس .
إلا أن مصدر مقرب من محمد منير أدلى بتصريحات صحفية كشف من خلالها أن الكينج بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض لها علاقة بفيروس كورونا .
وأضاف أن أثناء تسجيل منير لأوبريت ” أنت أقوى ” داخل اللستوديو الخاص بالفنان المصري ” تامر حسني ” تم أخذ الاحتياطات اللازمة قبل التسجيل وقياس درجة الحرارة الخاصة بالفنانين الذين قاموا أيضا بالتسجيل حينها من بينهم محمد منير .
يذكر أن أوبريت ” أنت أقوى ” يشارك فيه كلا من الفنانين محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد ووائل جسار وصابر الرباعي .
ومن تأليف الدكتور مدحت العدل وألحان عمرو مصطفي .. وتوزيع نادر حمدي ومن إخراج طارق العريان .
ويقدم الأوبريت رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد .. ومن المقرر أن يتم بثه مساء اليوم السبت .
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