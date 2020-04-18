بالطبل والزغاريد .. استقبال أهالي قرية مصرية لمتعافي من فيروس كورونا

كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 11:46 صباحاً - شهدت قرية الشيخة سالمة التابعة لمركز شبين القناطر فى محافظة القليوبية استقبالا كبيرا من أهالي القرية لأحد أبنائها الذي يعمل ممرضا بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد . ويظهر في مقطع الفيديو تجمع عدد كبير من أهالي القرية حول الممرض المتعافي مستقبلين إياه بالزغاريد والطبل البلدي والمزمار والرقص . كما حملوه على الأعناق وطافوا به في شوارع القرية ابتهاجا بقدومه وتعافيه وخروجه من مستشفى العزل على الرغم من التدابير الاحترازية وتعليمات السلطات المصرية التي تمنع الاختلاط وتحذر من التجمعات والتكدسات خوفا من تفشي الفيروس .

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