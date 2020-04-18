والد ياسمين صبري يكشف سبب غيابه عن قران ابنته واحمد ابوهشيمة وحقيقة تبرئه منها.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 11:46 صباحاً - تسبب منشور منسوب لحساب الطبيب أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري، في حالة لغط كبيرة، نظراً لما احتواه من كلمات صادمة تكشف عن تبرؤه منها بعد ارتباطها برجل الاعمال أحمد أبو هشيمة.

غير ان الطبيب أشرف صبري أوضح في مكالمة هاتفية مع موقع “اليوم السابع” صحة هذا الكلام وكشف سر غيابه عن عقد قرانه ابنته.

وكشف والد ياسمين صبري بأنه طبيب في الإسكندرية مشارك في الفريق الطبي الذي يحارب فيروس كورونا، وكان من الصعب عليه أن يحضر مناسبة اجتماعية خوفاً على الموجودين في المكان، إلى جانب ضرورة أن يلتزم قبلها ببعض الإجراءات الاحترازية ومنها العزل لمدة 15 يوماً وهذا لم يكن ممكناً في ظل الظروف الحالية.

وأكد والد ياسمين صبري على مباركته لزواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واحترامه لزوج ابنته الحالي وسعادته الكبيرة بهذا الارتباط.