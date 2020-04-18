صبا مبارك بدوية مغوارة في “حارس الجبل” خلال رمضان

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متابعة بتجــــــــــرد: يشهد السباق الرمضاني المقبل عودة النجمة صبا مبارك إلى دور البدوية بعد 5 سنوات، وذلك من خلال مسلسل حارس الجبل الذي يُعد أحد أضخم الإنتاجات العربية هذا العام.
وتؤدي صبا في المسلسل دور رمال الفارسة المغوارة التي تنتمي إلى إحدى القبائل في عام سُمي عام الموت، شهدت فيه المنطقة جوعاً، وأمراضاً وجفافاً، أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء.
ونشرت صبا الإعلان الرسمي للمسلسل على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعبر الجمهور عن ترقبه الشديد للمسلسل، والذي كشف إعلانه في أجواء من التشويق عن عداوة بين صبا ومنذر الذي قام بضربها، وتمتلك صبا ضمن أحداث المسلسل عدة مهارات منها ركوب الخيل، رمي السهام والخطابة.
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