الأمير وليام يصف مسنًا بريطانيًا بالـ”أسطورة”

متابعة بتجـــــــــرد: وصف الأمير وليام مسنًا بريطانيًا يبلغ من العمر 99 عامًا جمع ما يربو على 17 مليون جنيه استرليني لدعم الخدمات الصحية بأنه “أسطورة حقيقية”.

وجمع توم مور وهو من قدامى المحاربين هذا المبلغ بالسير 100 مرة حول حديقة منزله. وكان يسعى في البداية لجمع ألف جنيه استرليني عن طريق استكمال التحدي قبل عيد ميلاده الـ100 يوم 30 أبريل.

وقال وليام، حفيد الملكة إليزابيث، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “أسطورة حقيقية.. ما أعجبني أيضاً هو أنه من قدامى المحاربين وعمره 99 عاماً، عاش طويلاً ولديه خبرة كبيرة ومن الرائع أن يستمد الجميع الإلهام من قصته وعزمه”.