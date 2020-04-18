أسماء المنور وحاتم عمور يطلقان ديو “هاينة” من المنازل

متابعة بتجــــــــــرد: أطلق الفنان حاتم عمور والفنانة أسماء المنور أغنيتهما الديو الجديدة التي حملت عنوان “هاينة” عبر موقع “يوتيوب”.

الأغنية الجديدة هي من رحم التراث الشفهي المغربي وبالتحديد “حجّاية” (حكاية) هاينة المعروفة، في التفاتة للجيل الجديد في هذه الظروف الاستثنائية لربطهم بماضيهم الجميل لاستشراف حاضراً أجمل تغمره قيم التضامن والمحبة، حيث تم تسليط الضوء في الأغنية على شخصية “هاينة” التي ترمز للمرأة التي تعاني الحيف والاضطهاد ثم العزلة والحاجة لقوت اليوم.

والأغنية من ألحان طارق الحجيلي ومن كلمات الشاعر محمد المغربي وتوزيع مادارا وطارق الحجيلي وإنتاج وإشراف مشترك لهند تازي وياسين المنور.

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وفي ظل أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، أراد الفنانان من خلال هذه الأغنية أن تعطي طاقة إيجابية للناس، وكانا بصدد تصويرها على طريقة الفيديو كليب لكن ظروف الحجر الصحي حالت دون ذلك، فاكتفى الفنانان بتصوير مقاطع فيديو من داخل منزلهما.

وتقرر التبرع بكل مداخيل هته الأغنية لإحدى الجمعيات الخيرية لمرضى السرطان، ويأتي إسهام الفنانين في هذا العمل الإنساني موازاة مع ما بات يعرف بعريضة السرطان التي تم التوقيع عليها مؤخرا، وطالب فيها المجتمع بكل مكوناته إحداث صندوق مكافحة السرطان الذي ينبغي أن يخصص لدعم علاجات مرضى السرطان.