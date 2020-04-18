درة تعترف: ذهبت مرتين لطبيب نفسي

متابعة بتجــــــــــرد: عبر اتصال فيديو من خلال تطبيق “سكايب”، نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا وصعوبة تصوير أي حلقات في الاستديو، استضاف الإعلامي بلال العربي، في برنامجه B My Guest الذي يذاع عبر قناة “روتانا”، في حلقة هذا الأسبوع، النجمة التونسية درة التي تحدثت في بداية حوارها عن الحجر الصحي وظروفه وكيف تقضي وقتها، وكيف أنها تعاني من صعوبة مرور الوقت، الذي تحاول أن تملأه ببعض النشاطات مثل الطبخ والقراءة ومشاهدة الفيديوهات، ومدى اندماجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحديات الكثيرة وفيديوهات “تيك توك”.

وقالت إنها تقوم بهذه الفيديوهات لكنها حريصة أن تقدم مضموناً مختلفاً وبسيطاً وبعيداً عن السخافات المتواجدة على الـ”سوشيال ميديا”، وأنها حينما تستيقظ تجد اسمها في كل التحديات وهذا شيء مزعج بالنسبة لها.

درة أكدت أنها تهتم بمسألة الصحة النفسية لأنها شيء مهم في الحياة. وكشفت أنها قامت بزيارة الطبيب النفسي مرتين، مؤكدة أن لها صديقة طبيبة فرنسية تتواصل معها وتستشيرها في كل أمورها.

وكشفت عن مشاهد لم تنته من تصويرها ضمن دورها بمسلسل “الحرملك 2” الذي يعرض في شهر رمضان.