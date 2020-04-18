قبل بدء عرض مسلسلها في رمضان.. غادة عبد الرازق تعلن مسلسلها في 2021!

متابعة بتجـــــــــرد: استضافت الإعلامية إنجي علي في برنامجها “أسرار النجوم”، الذي تقدمه عبر إذاعة “نجوم إف إم” الفنانة غادة عبد الرازق التي كشفت الكثير من أسرارها الشخصية والفنية.
وتحدثت عن الدور الذي تتمنى تقديمه خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تتمنى تقديم شخصية تاريخية، كأن تؤدي “شجرة الدر” أو “حتشبسوت”.
وأعلنت غادة عبد الرازق أنها تعاقدت بالفعل على تقديم هذه الشخصية، في مسلسلها لرمضان المقبل، لتكون أول فنانة تعلن عن مسلسلها لرمضان 2021، قبل عرض المسلسل الذي تخوض به سباق رمضان 2020.
يشار إلى أن غادة عبد الرازق تواصل في الوقت الحالي تصوير مسلسلها “سلطانة المعز” الذي من المقرر عرضه خلال أيام ضمن منافسات رمضان القادم، ويشاركها في بطولته كل من محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
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