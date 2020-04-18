سجلت فلسطين، السبت، حالة وفاة واحدة و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأعلن إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في الإيجاز الصحفي اليومي بمدينة رام الله في الضفة الغربية، أنه تم تسجيل حالة وفاة لسيدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة نتيجة إصابة بالفيروس.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 3 حالات.

وأشار ملحك إلى تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 313 إصابة.

وسجلت القدس الشرقية المحتلة، فجر السبت، أول وفاة بفيروس كورونا مع إصابات العشرات من سكان المدينة بالفيروس.



وقالت مصادر محلية في بلدة العيساوية في المدينة لـ"العين الإخبارية" إن فلسطينية، تبلغ من العمر 78 عاما من البلدة، توفيت في المستشفى بعد إصابتها بالفيروس.

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وقدرت المصادر ذاتها إصابة نحو 5 من سكان البلدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 3 وفيات.

وترفض وزارة الصحة الإسرائيلية الكشف عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بالقدس الشرقية المحتلة وتحتسبهم ضمن منطقة القدس.

وقال فؤاد أبو حامد، مدير أحد المراكز الطبية بالقدس الشرقية، إن "وزارة الصحة الإسرائيلية لا تفصح عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في القدس الشرقية فهي تصدر إحصائية عامة عن عدد المصابين في القدس".

وأضاف أبو حامد أن عدد المصابين بالفيروس في القدس الشرقية وصل مبدئيا إلى 105 حالات، لافتا إلى أن العدد الأكبر من الإصابات موجود في قرية سلوان حيث تم تسجيل 45 إصابة.

وأشار أبو حامد إلى أنه حصل على معلوماته هذه من خلال أطباء يتعاملون مع حالات إصابة فعلية ومؤكدة.

وحسب أبو حامد، فإن الأيام الأخيرة شهدت انتشارا للفيروس في مدينة القدس الشرقية المحتلة بعد أن كانت الإصابات بالمدينة محدودة.

وقال "الآن يمكن القول إن هناك إصابات في كل أحياء القدس الشرقية من جنوبها إلى شمالها".