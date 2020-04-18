القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية السبت 2020/4/18 11:56 ص بتوقيت أبوظبي السبت 2020/4/18 11:56 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، السبت، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1497 حالة. وأشارت إلى أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 81، وحالات الشفاء من الفيروس بلغت 906.

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