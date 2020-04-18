السودان يصادر ممتلكات تتبع أسرة البشير

قررت لجنة تفكيك نظام الإخوان في السودان، مصادرة ممتلكات وأصول تتبع لأسرة الرئيس المعزول عمر البشير، واسترداد مشروع النقل النهري السوداني الذي تم بيعه في وقت سابق.

كما استردت اللجنة مئات الأراضي السكنية من قيادات إخوانية لصالح خزينة الدولة بعد أن ثبت حصولهم عليها بصورة غير شرعية.

وأوضح رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن اللجنة استردت 450 مليون دولار لصالح خزينة الدولة وهي عبارة عن جملة الأسهم في مشروع النقل النهري.

واتهم اللجنة الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن ووزير المالية الأسبق علي محمود والإخواني الشريف بدر بالتورط في تبديد أموال النقل النهري الذي شغلت قصة فساده الرأي العام السوداني لسنوات.

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وقررت اللجنة الحجز على منظمة معارج ومجمع النور الإسلامي الذي يتبع لعائلة الرئيس المعزول عمر البشير.

وصادرت لجنة تفكيك التمكين 71 قطع أراض سكنية من رئيس منظمة الدعوة الإسلامية بالسودان عطا المنان بخيت، و133 قطع أراض من هند مصطفى عبدالله هاشم زوجة مدير الشرطة الأسبق محمد نجيب.

كما شملت قرارات لجنة تفكيك نظام الإخوان البائد، الحجز على منظمات وواجهات إخوانية ونزع أراض سكنية تم الحصول عليها بصورة فاسدة.

وتعهدت اللجنة، باسترداد كافة المشروعات القومية السودانية التي تم بيعها في عهد الإخوان تحت مسمى الخصخصة.