هاني شاكر اختار شركة لايف ستايلز ستوديوز لإنتاج اغنيته المقبلة

تتوالى انتاجات شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، لصاحبها رجل الأعمال فهد الزاهد، في غزو الساحة الفنية العربية، حيث لا يمر يوم دون الكشف عن تعاون جديد مع كبار الفنانين في الوطن العربي آخرهم أمير الغناء العربي النجم المصري الكبير هاني شاكر الذي سيتعاون مع الشركة بأغنية جديدة سيتم طرحها بمناسبة عيد الفطر.

الأغنية قيد التحضير حالياً ستحمل توقيع أهم الملحنين المصريين الموهوبين، على ان يُتخذ القرار النهائي بشأن الديمو المقترح، ثم يدخل “شاكر” الاستديو لوضع صوته على الأغنية التي ستكون مختلفة ومميزة.

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إذاً، الجمهور العربي على موعد مع قنبلة فنية قريباً وذلك لسببين الاول ان هاني شاكر فنان كبير له أرشيف فني رائع وصوت دخل في وجدان الجميع. ثانياً شركة لايف ستايلز ستوديوز التي تهتم بالفن الراقي وتسعى الى تقديم مادة تليق بالجمهور العربي بالاضافة الى وضع كل امكانيات الشركة لانجاح العمل.

نذكر ان شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أطلقت منذ بداية عام 2020 سلسلة من الاعمال المصورة وهي: كليب أغنية “كانت باينة” للنجمة الجزائرية كنزة مرسلي. كليب أغنية “لما لقيتك” للنجمة المصرية مروة ناجي. كليب اغنية “صوت الام” للنجمة التونسية اماني السويسي. كليب أغنية “أضحك الدنيا حلوة” للنجم المصري محمد سرور.

أيضاً في جعبة، شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز، الرائدة في الأعمال المصورة مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية المصورة أو التي لا زالت قيد التحضير مع أهم النجوم في الوطن العربي نذكر منهم: وائل جسار، محمد فؤاد، روان عليان، كاميليا ورد، مروى عيسى، الوليد الحلاني، هند سداسي، أماني السويسي، شيماء المغربي، شمس، فيفيان مراد، أحمد شيبة وغيرهم.