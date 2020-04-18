فوز العتيبي توجه رسالة إلى وليد الشامي بعد ظهورها بوضع "غير طبيعي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت السعودية المثيرة للجدل مع كل ظهور لها فوز العتيبي، عن صمتها إزاء الاتهامات التي وجهت إليها على عدة أصعدة بعدما ظهرت بوضع "غير طبيعي" عبر تقنية البث المباشر على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام" معترفة أن ظهورها في البث المباشر كان سخيفا - وفق تعبيرها - وأوضحت أن حديثها عن محبتها للملك عبدالله ومحمد بن سلمان وأحمد زوجها فقط أمر لا يعيبها.

وظل اسم فوز العتيبي حديث الجمهور في ظل اتهامها بأنها ظهرت في البث المباشر وهي "سكرانة" كما اتضح أن أحد المتابعين للبث غرّد في تويتر وأعلن تقديمه بلاغًا ضدها وأكد بأنها "سكرانة" وهو ما جعل فوز العتيبي ترد أيضًا عليه وطالبت متابعيها بالتواصل معها للوصول إلى صاحب هذا الحساب.

وجاء في تغريدات العتيبي التي ردت بها على الاتهامات التي طالتها تقديمها اعتذارًا للفنان وليد الشامي، وقالت في تغريدتها الأولى: "بما اني روقت وقريت المنشن والله يا فيه ناس بالغصب يؤولون كل شيء ويدخلون بالنوايا زين ان البث كامل محفوظ عمومًا بعد مراجعة البث اكتشفت إنه سخيف وما فيه شي لكن غلطت بحق الفنان وليد الشامي مدري ليش فصلت عليه عشان كذا اعتذر كثير منه رمز القلب #فوز_العتيبي".

وتضمنت تغريدتها الثانية نشر مقطع فيديو برفقة زوجها أحمد لترد به على من قال إن زوجها هو من ورطها في هذا اللايف وتلك التصريحات وأنه استدرجها في الحديث وهي في حالتها غير الطبيعية لكي تُخطئ في الكلام، وقالت في تعليقها على مقطع الفيديو: "في النهاية.. لن يبقى معك إلا من رأى الجمال في روحك، أما المنبهرون بالمظاهر فيرحلون تِباعًا".

وكانت التغريدة الأخيرة لها ردًا على مغرد قال: "بلاغ ضد المدعوة #فوز_العتيبي أحد مشاهير السوشيال ميديا التي قامت عبر بث مباشر بالتحكم وشتم المؤسس رحمة الله عليه بقولها (ودي أسطر المؤسس) كما تهكمت على الملك سلمان الله يحفظه بقولها (لا أعرفه) وهي سكرانة آمل القبض عليها وإحالتها إلى التحقيق".

وقالت فوز العتيبي: "اللي يعرف معلومات عن صاحب هالحساب يرسلها لي خاص ضروري وإن شاء الله بالمحكمة نشوف اذا عندك بينة على اتهامك لي اني (سكرانة) ولا لا".

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وتابعت قائلة: "أعرف أن حقي الخاص تقتصه المحكمة لي غصب من أيًا من كان وإذا هو رجال معتبر نفسه فوق القانون يكشف برقعه".

وتصدر وسم فوز العتيبي الترند السعودي بعد انتشار مقطع لها ظهرت من خلاله وهي ليست في وضعها الطبيعي، وبدأت تتحدث بأحاديث "غير مسؤولة"، وكانت من خلال الفيديو تشتكي من "الصداع" الذي يلازمها إلا أنها ظهرت وهي تترنح وتتحدث فيما يبدو إلى زوجها الذي كان هو الآخر يتحدث بكلام غير مفهوم، وفي نهاية البث كانت تحاول أن تعتذر عن الكلام الذي قالته ولكن يبدو أنه بعد فوات الأوان.

وألقى الكثيرون باللائمة على زوجها الذي كان مسؤولًا عن وضعها الذي وصلت إليه، متهمينه بأنه السبب في كل ما حدث وسيحدث لها، كما أثارت فوز العتيبي الجدل، ورأى المتابعون هذا السلوك منافيًا للعادات والتقاليد في السعودية، كما طالبوا الجهات الأمنية بملاحقتها وضبطها بعد الحديث الذي قالوا عنه بأنه تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه.

الجدير بالذكر أن فوز العتيبي دأبت على إثارة الجدل حولها أكثر من مرة، بدءًا من تجولها في أحد مولات الرياض دون عباءة ونشرها للفيديو عبر تويتر، ثم نشرها لطلباتها من زوجها أحمد الموسى حتى تقبل الزواج به والتي كان أبرزها المهر نصف مليون ريال وألا يتزوج عليها.