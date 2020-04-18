كم بلغت تكلفة إطلالة ياسمين صبري في عقد قرانها على أبو هشيمة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي برأيهم في الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة المصرية ياسمين صبري في مراسم عقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، حيث أكد الكثيرون أنها اعتمدت إطلالة بسيطة وفقًا لأجوائها الخاصة وأنها لم ترتد فستانًا صاخبًا أو تعتمد أجواء بها بهرجة كونها تحترم ما تشهده البلاد من إجراءات لمواجهة كورونا، إضافة إلى أنها تبحث عن السعادة دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وتألقت ياسمين صبري، في عقد قرانها بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار، حيث اعتمدت صيحة المونوكروم "Givenchy Dress" وارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، من الساتان مزينًا بخامة الشيفون المنسدل، بقصة v neck وتميز باستايل ناعم، واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل مع تمويجه من الأسفل وبلغت قيمة الفستان وفقًا لما يتداوله المتابعون قرابة 20 ألف جنيه مصري، بما يعادل (1012 دولارا).

وظهرت ياسمين صبري بمكياج قوي ركزت فيه على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه صارخ باللون الأحمر، فيما نسقت إطلالتها بإكسسوارات ماسية مكونة من عقد على شكل ثعبان وسوار بتصميم ناعم، وانتعلت حذاء كلاسيكيا ذا كعب عال بلون فستانها ومطعّما باللون التايجر من الخلف وهو من نوع "Christian Louboutin" وتبلغ قيمته وفقًا لما يتداوله المتابعون قرابة 15 ألف جنيه مصري بما يعادل (745 دولارا).

واعتمد أحمد أبو هشيمة بدلة توكسيدو حملت اللون الكحلي مع قميص كلاسيكي باللون الأبيض، واختار ربطة عنق باللون الأزرق، مع حذاء باللون الأسود.

Advertisements

وتداول عدد من المتابعين صورًا لفستان وحذاء ياسمين صبري والأماكن التي تبيعهم متناقلين فيما بينهم سعر الإطلالة التي رأوا أنها زهيدة ولم تتكلف الكثير رغم أنها لو أرادت أن تختار الأغلى لفعلت، حيث ضجّت مواقع التواصل بالحديث عن سعر الفستان والحذاء، وقال البعض إن اختيار الفستان خاطئ وأنه لم يكن مناسبًا لجسمها، والبعض قال إنه مناسب لها كونها "مطلقة".

وقالت إحدى المتابعات: "مبروك عليها بس صراحة الفستان اختيار خاطئ مش مناسب جسمها"، فيما أضافت أخرى: "الله يهنيها .. بس ما أعجبني"، وتابعت ثالثة: "أنا شايفه الفستان رقيق وجميل خاصة إن ياسمين مطلقة ومش عايزة تلبس فستان فرح اختيارها حلو وألف مبروك".

وتواصلت التعليقات التي أكدت بأن الإطلالة غير مناسبة ومما جاء في تعليقات المتابعين: "مش بالسعر هو بسيط مش مناسب لمناسبة زي دي"، وقالت أخرى: "الفستان مو شغل كتب كتاب.. لو كان طويل أجمل"، و" الفستان سخيف واشوز عدي"، و"الفستان مو حلو"، و"الفستان لاعلاقة مع جسمها إطلالة بشعة جدًا"، وألف مبروك ربي يسعدهم بس الفستان أبدًا مو لايق عليها".

وفاجأ رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الجميع وعقد قرانه على الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي كان قد خطبها رسميًا في منتصف مارس الماضي، وأصدرا بيانًا قالا فيه: "تقديرًا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا يُسعدنا الإعلان عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية".